Si è conclusa domenica scorsa la prima edizione del Festival della Letteratura di Tresigallo “ Le Storie Infinite ”. Presentazioni letterarie, cene con l’autore, mercatini e fiera del libro per 6 giorni hanno interessato Tresigallo nei suoi luoghi più iconici: Sogni, Casa della Cultura, Piazza Repubblica, Palazzo Pio, Teatro ‘900. Daniela Fratti, Manuel Bova, Carmen La Terza, Gendalins Middei, Simone Tempia, Livio Gambarini, Marco Grimaldi, Diego Marani e, per finire, l’autore italo-senegalese Cheik Tidiane Gaye (candidato al premio Nobel per la pace 2025), gli autori ospiti e protagonisti delle presentazioni letterarie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Festival di Letteratura, primo atto. Tresigallo capitale culturale

