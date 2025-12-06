Festa scudetto con la pistola | torna in libertà il tiktoker Michele Napolitano

Il tiktoker Michele Napolitano è tonato in libertà. Il classe '99 era stato arrestato durante la festa del quarto scudetto del Napoli a maggio scorso dai carabinieri di Napoli. Napolitano è stato accusato di porto e detenzione di una pistola, ricettazione della stessa - in quanto con matricola. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

