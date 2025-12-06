Festa scudetto con la pistola in libertà il tiktoker Michele Napolitano

Revocati i domiciliari per Michele Napolitano, classe ’99, tiktoker napoletano. Il 26enne era stato arrestato durante la festa del quarto scudetto del Napoli a maggio scorso dai carabinieri di Napoli. Le accuse a suo carico restano pesanti: porto e detenzione di una pistola, ricettazione della stessa in quanto con matricola abrasa, resistenza a pubblico ufficiale, . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Festa scudetto con la pistola, in libertà il tiktoker Michele Napolitano

