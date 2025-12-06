Festa grande tra sapori spettacolo e l' accensione delle luminarie | Falconara inaugura il Natale

FALCONARA MARITTIMA - Falconara Marittima ha dato ufficialmente il via oggi, sabato 6 dicembre, alle festività natalizie con un susseguirsi di eventi che, fin dal mattino, hanno animato il centro cittadino e richiamato un grande pubblico. La città si è accesa di luci, profumi e spettacoli. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

