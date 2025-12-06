Festa del Pensionato 2025 | la FNP CISL Catania premia 25 anni di fedeltà – FOTO
FNP CISL CATANIA CELEBRA I SUOI PENSIONATI: RISORSA INSOSTITUIBILE PER LA COMUNITÀ CATANIA – Ci sono giornate in cui una comunità si riconosce nei volti, nelle storie e nei legami che ha costruito nel tempo. Giornate in cui la gratitudine non è un gesto formale, ma un modo concreto di riconoscere il valore della memoria. Con questo spirito si è svolta ieri, 5 dicembre 2025, la Festa del Pensionato 2025 della FNP CISL Catania. L'evento, molto più di una semplice ricorrenza, ha rappresentato un momento identitario, celebrando fedeltà e impegno dei pensionati che da oltre venticinque anni sostengono la Federazione.
