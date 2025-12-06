Ferrara piange la scomparsa di Gloria Savonuzzi figlia del celebre architetto Carlo

L a città di Ferrara è in lutto per la scomparsa di Gloria Savonuzzi, figlia di Carlo Savonuzzi, che ha lasciato un segno indelebile nell'architettura della città negli anni '30. Gloria Savonuzzi, 89 anni, ha comunque tracciato un segno nella comunità ferrarese, grazie alla sua gentilezza ed alla. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

