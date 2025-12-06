Feldi Eboli e L84 non si fanno male | Lavrendi risponde a Josiko ed è 1-1 al Palasele
Tempo di lettura: 3 minuti Feldi Eboli e L84 si dividono la posta in palio nel cuore pulsante del Palasele, un gol per tempo che fissa il punteggio sull’ 1-1 finale nella gara valevole per l’undicesima giornata di Serie A. Un big match che ha rispettato le aspettative, dove si sono affrontate le due miglior difese e i due migliori attacchi del campionato con i rossoblù e i verdeneri (in tenuta bianca) che hanno messo in scena un confronto atteso, intenso, ricco di duelli fisici e giocate tecniche. La gara si apre con una grande occasione per Felipinho ma sono gli ospiti a passare in vantaggio con il gol dell’ex Josiko che dopo una poderosa incursione centrale calcia a batte Dalcin. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Contenuti che potrebbero interessarti
La FELDI EBOLI C5 sfida la L84 al PalaSele, le dichiarazioni del tecnico Antonelli - facebook.com Vai su Facebook
Feldi Eboli-L84 Torino 7-2: volpi in semifinale scudetto - La Feldi Eboli concede il bis e batte anche al PalaSele la L84, conquistando il pass per la semifinale scudetto. Come scrive ilmattino.it
Serie A KINTO, Roma 1927: debutto da tre punti. Genzano, Eboli, L84 Torino e Sala Consilina ok negli anticipi - Il primo colpo l’ha battuto la Roma 1927, che al PalaOlgiata supera una diretta concorrente per la Final Eight ... Come scrive corrieredellosport.it
Serie A KINTO, turno infrasettimanale: Feldi e Meta calano il tris. La L84 passa a Orte - Covei Meta Catania e Feldi Eboli a punteggio pieno dopo il turno infrasettimanale della Serie A KINTO. Da corrieredellosport.it
Napoli-Eboli, la semifinale scudetto promette spettacolo - Eboli sarà un derby campano avvincente e tiratissimo per decretare una delle due finaliste dei play- rainews.it scrive
Feldi Eboli, prime partenze: salutano Montefalcone e Liberti - Dopo l'eliminazione al penultimo step dei playoff scudetto, il club del presidente Di Domenico ha avviato la programmazione per la nuova stagione ... Come scrive ilmattino.it
Vittoria in rimonta, a Napoli il primo round contro Eboli - Al Palajacazzi di Aversa, casa dei partenopei, partita spettacolare e spigolosa, con tanti duelli. Scrive rainews.it