Tempo di lettura: 3 minuti Feldi Eboli e L84 si dividono la posta in palio nel cuore pulsante del Palasele, un gol per tempo che fissa il punteggio sull’ 1-1 finale nella gara valevole per l’undicesima giornata di Serie A. Un big match che ha rispettato le aspettative, dove si sono affrontate le due miglior difese e i due migliori attacchi del campionato con i rossoblù e i verdeneri (in tenuta bianca) che hanno messo in scena un confronto atteso, intenso, ricco di duelli fisici e giocate tecniche. La gara si apre con una grande occasione per Felipinho ma sono gli ospiti a passare in vantaggio con il gol dell’ex Josiko che dopo una poderosa incursione centrale calcia a batte Dalcin. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Feldi Eboli e L84 non si fanno male: Lavrendi risponde a Josiko ed è 1-1 al Palasele