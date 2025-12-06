Federico morto investito a 15 anni dopo una festa
Una notte di festa si è trasformata in tragedia. Federico Brio, 15enne di Faleria, è morto dopo essere stato investito in via di Vallelunga, a Rignano Flaminio.Stando alle prime ricostruzioni, il ragazzo si trovava nella zona per partecipare a una festa. L'investimento, avvenuto tra la tarda. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
