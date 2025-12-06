Federico Brio investito e ucciso a 15 anni a Rignano Flaminio il dramma dopo una festa della sua squadra di calcio
Tragedia questa notte a Rignano Flaminio, centro in provincia di Roma, dove un 15enne di Faleria, paeseno del Viterbese, è morto dopo essere stato investito da un uomo a bordo di una. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Altre letture consigliate
+++ Federico Brio, morto investito a 15 anni dopo una festa +++ - facebook.com Vai su Facebook
Federico Brio investito e ucciso a 15 anni a Rignano Flaminio, il dramma dopo una festa della sua squadra di calcio - Tragedia questa notte a Rignano Flaminio, centro in provincia di Roma, dove un 15enne di Faleria, paeseno del Viterbese, è morto dopo essere stato investito da un uomo a bordo di ... Come scrive ilgazzettino.it
Federico travolto e ucciso a 15 anni: il dramma alle porte di Roma durante la festa della squadra di calcio - Aveva solo 15 anni Federico Brio, morto sabato notte a Rignano Flaminio, centro in provincia di Roma, dopo essere stato investito da un uomo a bordo ... Si legge su msn.com
Federico Brio investito e ucciso da un automobilista a Rignano Flaminio dopo una festa: aveva 15 anni - Incidente venerdì notte in provincia di Roma. Si legge su roma.corriere.it