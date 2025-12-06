Federico Bellucci | Ho oltre mille lampade L'oggetto più strano a Cash or Trash? Non hanno voluto vendermelo
Federico Bellucci, mercante di Cash or Trash, ha raccontato a Fanpage.it la sua storia: dall'arrivo nel noto programma due anni fa alla passione per il mondo del restauro, passando per l'oggetto più strano che gli è passato tra le mani ma che non è riuscito ad avere. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altre letture consigliate
Giustizia Amministrativa - Bellucci G., Diritto dell’immigrazione, tutela giurisdizionale e ammissione al patrocinio a spese dello Stato https://share.google/IE2RznVsK5a64Wvc2 Giustizia Amministrativa - Bellucci G., Diritto dell’immigrazione, tutela giurisdizional - facebook.com Vai su Facebook
Federico Fashion Style: «Ho subito un grave furto, danni oltre gli 80.000 euro. Un uomo lavora tanto e poi accade questo» - «Ragazzi perdonate l'assenza in questi giorni, ma è successa una cosa molto grave». Secondo leggo.it
Federico Fashion Style: “Ho subito un furto di oltre 80.000 euro” - Federico Fashion Style ha condiviso con i suoi follower su Instagram un momento molto delicato della sua vita. Secondo 105.net