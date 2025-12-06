FedApi proposto al Governo un Piano Giovani per l’imprenditoria diffusa

“Il Rapporto Censis conferma ciò che artigiani e piccoli imprenditori vivono ogni giorno: l’Italia sta perdendo il suo tessuto produttivo più prezioso”. Così la Federazione Artigiani e Piccoli Imprenditori (FedApi). “Serrande che non si rialzano, laboratori senza eredi, giovani che rinunciano a mettersi in proprio perché schiacciati da burocrazia, costi e incertezza – continua -. È il ceto medio produttivo che si assottiglia, quello che ha garantito per decenni stabilità sociale e crescita economica”.”Negli ultimi vent’anni il nostro Paese ha perso 585 mila titolari d’impresa: da oltre 3,4 milioni a poco più di 2,8 milioni – avverte FedApi -. 🔗 Leggi su Ildenaro.it