FC 26 SBC EROE | Dimitar Berbatov Joga Bonito 88 OVR – Attaccante d’Élite 5 Stelle Abilità!
È disponibile la SBC per sbloccare l’Eroe della campagna Joga Bonito, Dimitar Berbatov (88 OVR). Questa carta celebra l’eleganza e la tecnica dell’attaccante bulgaro, potenziandolo con le 5 Stelle Mosse Abilità richieste dalla promo. Costo Stimato: Molto Alto (richiede 85, 86×2, 87×2 OVR).. Durata: 14 giorni.. Ripetibile: No.. Premio: 1x Eroe Joga Bonito Dimitar Berbatov 88 OVR (Non scambiabile).. Caratteristiche Principali (Focus Meta ). Rating Ruoli Piede DeboleAbilità PlayStyle++ (Attivo) Statistiche Chiave 88 OVR ST 4 5 Rapace, Torre DRI 89, TIR 87, VEL 85, PAS 82 Le 5 Sfide da Completare. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
FC 26 SBC: Pacchetto Upgrade Eroe Base 86+ – Eroe Garantito! - Questa sfida garantisce un Eroe Base con valutazione minima 86 OVR, aumentando notevolmente le probabilità ... Riporta imiglioridififa.com
FC 26 SBC: Lucas Paquetá Joga Bonito (87 OVR) – Centrocampista d’Élite 5 Stelle Abilità! - Questa carta offre un centrocampista brasiliano completo, con statistiche perfettamente ... Secondo imiglioridififa.com
EA FC 26: le migliori SBC da fare all'inizio. Non perdere tempo! - Mentre manca sempre meno al lancio di EA FC 26, continuiamo a parlare del calcistico targato Electronic Arts che da sempre rappresenta uno dei titoli più attesi dell’anno. everyeye.it scrive
EA FC 26 Savinho FC Pro Live SBC: All tasks and cheapest solutions - EA Sports has released the EA FC 26 Savinho FC Pro Live SBC in Ultimate Team, allowing fans to get their hands on an 86- Si legge su sportskeeda.com
EA FC 26 Romelu Lukaku Ultimate Scream SBC: All tasks and cheapest solutions - EA Sports has released the EA FC 26 Romelu Lukaku Ultimate Scream SBC in Ultimate Team, allowing fans to get an 85- Scrive sportskeeda.com
EA Sports FC 24: come risparmiare per l'aggiornamento Eroe - In ballo, infatti, c’è l’Aggiornamento Eroe max 87 che ha come premio finale un pacchetto contenente una card ... corrieredellosport.it scrive