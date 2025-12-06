FC 26 ATTENZIONE ALLE DATE! Obiettivi Live | FC Pro Open December Cup – Preparazione e Competizione

Sono disponibili due obiettivi Live collegati al circuito competitivo FC Pro Open, focalizzati sulla Coppa Dicembre. È fondamentale prestare attenzione alle tempistiche, in quanto la fase di qualificazione e l’evento competitivo hanno finestre di tempo diverse. Obiettivo 1: Coppa Dicembre FC Pro Open (Fase di Preparazione). Questo obiettivo è disponibile adesso e funge da fase di preparazionequalificazione all’evento vero e proprio. Durata: 11 giorni (Fase di preparazionequalificazione).. Premio di Gruppo: Evo Stemma Partecipante FC Pro (Non scambiabile).. Sfida Requisiti Premio Raggiungi la Divisione 4 in Rivals Raggiungi la Divisione 4 in Division Rivals per qualificarti all’evento (la qualificazione è automatica al raggiungimento della divisione). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 26 ATTENZIONE ALLE DATE! Obiettivi Live: FC Pro Open December Cup – Preparazione e Competizione

