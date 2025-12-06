FC 25 SBC FLASH | 5 Star Skill Move EVO – Guadagna 5 Stelle Mosse Abilità!

È disponibile una SBC flash a tempo limitato (6 giorni) che sblocca un Consumabile Evoluzione estremamente prezioso, garantendo a un giocatore idoneo l’upgrade cruciale a 5 Stelle Mosse Abilità. Durata: 6 giorni.. Costo Stimato: BassoMedio (Richiede 85 OVR e 1 TOTW).. Ripetibile: No.. Premio: 1x Consumabile Evoluzione che conferisce 5 Stelle Mosse Abilità (Non scambiabile).. Requisiti per lo Sblocco. La SBC è composta da una singola rosa, accessibile ma con il requisito di una carta Forma Smagliante. Sfida Valutazione Minima Requisiti Chiave Singola Sfida 85 OVR Min. 1 gioc. TOTW Analisi Veloce e Valore. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

