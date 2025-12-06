FC 25 SBC FLASH | 5 Star Skill Move EVO – Guadagna 5 Stelle Mosse Abilità!

Imiglioridififa.com | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È disponibile una SBC flash a tempo limitato (6 giorni) che sblocca un Consumabile Evoluzione estremamente prezioso, garantendo a un giocatore idoneo l’upgrade cruciale a 5 Stelle Mosse Abilità. Durata: 6 giorni.. Costo Stimato: BassoMedio (Richiede 85 OVR e 1 TOTW).. Ripetibile: No.. Premio: 1x Consumabile Evoluzione che conferisce 5 Stelle Mosse Abilità (Non scambiabile).. Requisiti per lo Sblocco. La SBC è composta da una singola rosa, accessibile ma con il requisito di una carta Forma Smagliante. Sfida Valutazione Minima Requisiti Chiave Singola Sfida 85 OVR Min. 1 gioc. TOTW Analisi Veloce e Valore. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

fc 25 sbc flash 5 star skill move evo 8211 guadagna 5 stelle mosse abilit224

© Imiglioridififa.com - FC 25 SBC FLASH: 5 Star Skill Move EVO – Guadagna 5 Stelle Mosse Abilità!

Argomenti simili trattati di recente

fc 25 sbc flashFC 25 SBC FLASH: 5 Star Skill Move EVO – Guadagna 5 Stelle Mosse Abilità! - È disponibile una SBC flash a tempo limitato (6 giorni) che sblocca un Consumabile Evoluzione estremamente prezioso, garantendo a un giocatore idoneo ... Lo riporta imiglioridififa.com

EA FC 25 Joao Felix FUTTIES SBC: All tasks and cheapest solutions - EA Sports has released the EA FC 25 Joao Felix FUTTIES SBC in Ultimate Team, providing the Portuguese attacker with a 97- Riporta sportskeeda.com

EA FC 25 Kobbie Mainoo UEL RTTF SBC tasks, solutions, and more - Completing the SBC requires finishing two tasks with minimal cost, around 60,000 ... Secondo timesofindia.indiatimes.com

EA FC 25 Yankuba Minteh FUTTIES SBC: All tasks and cheapest solutions - EA Sports has released the EA FC 25 Yankuba Minteh FUTTIES SBC in Ultimate Team, providing the Premier League winger with a 97- Scrive sportskeeda.com

EA FC 25 Al Juwair TOTS Honourable Mentions SBC tasks, solutions, and more - EA FC 25 introduces the Al Juwair TOTS Honourable Mentions SBC, offering a 94- Lo riporta timesofindia.indiatimes.com

fc 25 sbc flashFC 26 SBC FLASH: Cold Moon Player Pick – Scelta Giocatore Speciale! - È disponibile una SBC flash a tempo limitato denominata "Cold Moon Player Pick", che garantisce una scelta tra giocatori speciali di una promozione passata ... Segnala imiglioridififa.com

Cerca Video su questo argomento: Fc 25 Sbc Flash