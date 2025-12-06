Fauna protetta sotto sequestro salvati tre cardellini

I Carabinieri della Compagnia di Solofra hanno denunciato un 40enne del posto, ritenuto responsabile di detenzione illegale di fauna protetta e maltrattamento di animali. Nel corso di mirate attività di controllo, i militari dell'Arma hanno accertato che l'uomo, allevatore per hobby di piccoli uccelli, deteneva tre cardellini, specie autoctona particolarmente protetta a livello europeo. Gli esemplari erano custoditi in condizioni igieniche non idonee. Alla luce delle evidenze emerse, per il 40enne è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.

