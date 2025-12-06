Famiglia nel bosco tutrice Palladino e curatrice Bolognese | No al ricongiungimento dei 3 bimbi con genitori è troppo presto
La tutrice Palladino e la curatrice speciale Bolognese hanno espresso il loro parere negativo sul ricongiungimento dei 3 bimbi con genitori: "È troppo presto". Il parere non è vincolante per i giudici del Tribunale dei Minori che in questi giorni dovranno esprimersi sul ricongiungimento dei minori c. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
L'offerta del cantante di Cellino San Marco per la famiglia del bosco - facebook.com Vai su Facebook
Famiglia nel bosco, il tribunale si riserva di decidere: i tre figli restano in casa-famiglia Vai su X
Famiglia nel bosco, la tutrice dei bimbi è contraria al ricongiungimento con i genitori. “Troppo presto” - Sulla vertenza di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham pende il parere negativo delle due cuatrici: “Serve più tempo per valutare”. Secondo quotidiano.net
Famiglia nel bosco in Abruzzo, parere negativo della tutrice sul ricongiugimento - La tutrice e la curatrice speciale dei tre minori hanno espresso un parere negativo sul ricongiungimento dei tre bambini con i genitori nel caso della “famiglia del bosco”. Lo riporta tg24.sky.it
Famiglia nel bosco, le curatrici dei bambini dicono no al ricongiungimento: cosa c’è nel fascicolo del giudice - La curatrice speciale Marika Bolognese e la tutrice Maria Luisa Palladino hanno dato parere negativo al ricongiungimento della famiglia nel bosco ... Si legge su open.online
Famiglia nel bosco: su ricongiugimento parere negativo tutrice - Mentre il Tribunale dei minorenni dell'Aquila non ha ancora sciolto la proprie riserva sul ricongiungimento dei tre minori ai genitori, sul caso della cosiddetta famiglia del bosco, la vicenda della c ... Come scrive msn.com
Famiglia nel bosco, parere negativo della tutrice sul ricongiungimento: attesa per la decisione del Tribunale - Sul caso dei tre bambini allontanati dai genitori e ospitati in una struttura di Vasto, le curatrici chiedono più tempo per valutare la situazione ... Secondo chietitoday.it
Famiglia nel bosco, il tribunale si riserva di decidere: i tre figli restano in casa-famiglia - L’accoglimento della richiesta di ricongiungimento urgente per la famiglia sarà decisa nei prossimi giorni ... Scrive repubblica.it