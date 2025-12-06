Famiglia nel bosco Salvini attacca su separazione familiare | Una vergogna che grida giustizia

Il caso della famiglia nel bosco di Palmoli. Il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, è intervenuto duramente sui social in merito alla vicenda della famiglia che viveva in un casolare isolato nel bosco di Palmoli, in provincia di Chieti. Al centro della polemica, la separazione dei genitori dai figli, una decisione che secondo il ministro rappresenta una grave ingiustizia. Secondo Salvini, si tratta di una situazione che provoca sofferenza inutile a tre bambini e ai loro genitori, i quali avrebbero scelto l'Italia per costruire un futuro sereno. Il leader leghista parla apertamente di una "battaglia di civiltà" che non intende abbandonare finché la famiglia non potrà tornare unita.

