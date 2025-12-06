Famiglia nel bosco parere negativo della tutrice sul ricongiungimento | attesa per la decisione del Tribunale

Non è ancora arrivata la decisione del Tribunale per i minorenni dell’Aquila sul ricongiungimento dei tre figli con i genitori Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, la coppia australiana che viveva isolata in un’area boschiva in Abruzzo. Ma intanto è emerso il parere negativo della tutrice. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

