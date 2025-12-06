Famiglia nel bosco no al rientro dei tre bambini | cortei a Roma e Ancona contro gli affidi ritenuti ingiusti

«Rivogliamo i nostri bambini a casa», «I nostri figli non sono dello Stato» e altri striscioni con scritte su pratiche ritenute illegittime: sulla scia della vicenda della 'famiglia nel boscò oggi a Roma, in piazza Santi Apostoli, decine di genitori hanno sfilato, a pochi passi dal ministero della Famiglia, per protestare contro casi considerati ingiusti di allontanamento di minori dai nuclei. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Famiglia nel bosco, no al rientro dei tre bambini: cortei a Roma e Ancona contro gli affidi ritenuti ingiusti

