Famiglia nel bosco Nathan | Spero di recuperare i bambini il più presto possibile

"Speriamo di recuperare i bambini il più presto possibile". A parlare è Nathan, il papà dei bambini che sono stati allontanati dalla famiglia del bosco di Palmoli (Chieti) con un'ordinanza del 20 novembre. Risponde al telefono ad alcune persone che gli esprimono la loro solidarietà. "Vediamo se questa settimana cambia l'idea dei giudici dell'Aquila. Se no, abbiamo la Corte d'Appello il 16 dicembre", spiega Nathan. I giudici stanno prendendo tempo per prendere una decisione: se da una parte i servizi sociali hanno espresso un parere positivo al ricongiungimento familiare, dall'altra le tutrici e curatrici dei bambini hanno fatto emergere alcune perplessità. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Famiglia nel bosco, Nathan: "Spero di recuperare i bambini il più presto possibile"

