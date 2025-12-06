Famiglia nel bosco l' invito di Al Bano | Possono stare a casa mia Anche io ho vissuto come loro

Al Bano invita la "famiglia nel bosco" a Cellino San Marco. Il cantante, intervistato da "Gente", ha offerto ospitalità a Nathan Trevallion, Catherine. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Famiglia nel bosco, l'invito di Al Bano: «Possono stare a casa mia. Anche io ho vissuto come loro»

Altri contenuti sullo stesso argomento

L'offerta del cantante di Cellino San Marco per la famiglia del bosco - facebook.com Vai su Facebook

Famiglia nel bosco, il tribunale si riserva di decidere: i tre figli restano in casa-famiglia Vai su X

Famiglia nel bosco, l'invito di Al Bano: «Possono stare a casa mia. Anche io ho vissuto come loro» - Il cantante, intervistato da "Gente", ha offerto ospitalità a Nathan Trevallion, Catherine Birmingham e i loro tre bimbi: «Se ci fosse ancor ... Lo riporta msn.com

Al Bano mette a disposizione una casa per la famiglia del bosco: “Venite da me in Puglia” - Dopo le polemiche insorte intorno alla famiglia del bosco, Al Bano si è offerto di ospitarli nella sua tenuta in Puglia. Segnala dilei.it

Al Bano, la proposta alla famiglia nel bosco: “Venite a casa mia” - Il cantante è intervenuto sul chiacchierato caso della famiglia di Chieti che abita nel bosco, mettendo a disposizione la sua casa di Cellino San Marco. Lo riporta libero.it

Famiglia nel bosco, Al Bano offre la casa di Cellino San Marco: "Possono restare quanto vogliono" - Al Bano apre una delle sue case alla famiglia nel bosco: il cantante racconta perché ha deciso di offrire il suo aiuto e come è fatta l’abitazione ... Si legge su virgilio.it

Al Bano offre casa alla famiglia del bosco - australiana che vive nei boschi di Palmoli, in Abruzzo, al centro di un dibattito nazionale. Si legge su msn.com