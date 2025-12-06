Famiglia nel bosco le curatrici dei bambini dicono no al ricongiungimento | cosa c’è nel fascicolo del giudice

«Il periodo di osservazione trascorso dai minori nella struttura protetta di Vasto è troppo breve per stabilire se le criticità rilevate dall’autorità giudiziaria minorile siano state superate». È il parere espresso dalla curatrice speciale Marika Bolognese e dalla tutrice Maria Luisa Palladino, responsabili dei tre figli di Catherine e Nathan Trevallion Birmingham, durante l’udienza davanti al tribunale dei minorenni dell’Aquila sulla richiesta dei genitori di revocare il provvedimento di allontanamento dei bambini. Le due professioniste hanno sottolineato che, nonostante i bambini mostrino buono stato di salute, socievolezza e una relazione positiva con la madre, una sola settimana trascorsa nella comunità non permette di valutare pienamente il loro benessere e la capacità dei genitori di garantire sicurezza ed equilibrio emotivo. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche questi approfondimenti

L'offerta del cantante di Cellino San Marco per la famiglia del bosco - facebook.com Vai su Facebook

Famiglia nel bosco, il tribunale si riserva di decidere: i tre figli restano in casa-famiglia Vai su X

Famiglia nel bosco, le curatrici dei bambini dicono no al ricongiungimento: cosa c’è nel fascicolo del giudice - La curatrice speciale Marika Bolognese e la tutrice Maria Luisa Palladino hanno dato parere negativo al ricongiungimento della famiglia nel bosco ... Riporta open.online

Famiglia nel bosco, la tutrice dei bimbi è contraria al ricongiungimento con i genitori. “Troppo presto” - Sulla vertenza di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham pende il parere negativo delle due cuatrici: “Serve più tempo per valutare”. Si legge su quotidiano.net

Famiglia nel bosco in Abruzzo, parere negativo della tutrice sul ricongiugimento - La tutrice e la curatrice speciale dei tre minori hanno espresso un parere negativo sul ricongiungimento dei tre bambini con i genitori nel caso della “famiglia del bosco”. Segnala tg24.sky.it

Famiglia nel bosco, parere negativo della tutrice sul ricongiungimento: attesa per la decisione del Tribunale - Sul caso dei tre bambini allontanati dai genitori e ospitati in una struttura di Vasto, le curatrici chiedono più tempo per valutare la situazione ... Scrive chietitoday.it

Famiglia nel bosco: su ricongiugimento parere negativo tutrice - Mentre il Tribunale dei minorenni dell'Aquila non ha ancora sciolto la proprie riserva sul ricongiungimento dei tre minori ai genitori, sul caso della cosiddetta famiglia del bosco, la vicenda della c ... msn.com scrive

Ecco la storia della famiglia nel bosco: chi sono i genitori, come vivevano e cosa è successo ai bambini - Ecco tutta la storia della famiglia nel bosco, il caso che sta infiammando la cronaca e la politica negli ultimi giorni. Si legge su donnapop.it