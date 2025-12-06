Famiglia nel bosco la tutrice dei bimbi è contraria al ricongiungimento con i genitori Troppo presto

L'Aquila, 6 dicembre 2025 – “Serve più tempo per capire”. La tutrice dei figli di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham dice no al ricongiungimento della coppia con i tre bambini, attualmente ospitati in una casa famiglia con la madre, dopo che il tribunale ne ha deciso l’allontanamento dalla casa di famiglia nel bosco. In attesa che i giudici si pronuncino su un eventuale revoca o modifica dell’ordinanza chiesta dalla coppia, emerge il parere negativo che l’avvocata Maria Luisa Palladino, nominata tutrice il 20 novembre scorso, ha comunicato giovedì scorso durante l’udienza al Tribunale per i minorenni dell’Aquila. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Famiglia nel bosco, la tutrice dei bimbi è contraria al ricongiungimento con i genitori. “Troppo presto”

