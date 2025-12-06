Famiglia nel bosco in Abruzzo parere negativo della tutrice sul ricongiungimento
Nuovi sviluppi sul caso della cosiddetta “ famiglia del bosco ” che viveva isolata in un'area boschiva in Abruzzo: è emerso il parere negativo sul ricongiungimento dei tre bambini con i genitori da parte della tutrice Maria Luisa Palladino e della curatrice speciale Marika Bolognese. Intanto, il tribunale per i minorenni dell’Aquila non ha ancora sciolto la riserva sulla richiesta di revoca dell’allontanamento. ( IL NUOVO CASO AD AREZZO ). 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
