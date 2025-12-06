Famiglia nel bosco i casi di Arezzo e Trieste scuotono l' Italia

Ci hanno sperato fino all'ultimo in quel "ricongiungimento urgente" che, ancora, non è arrivato. Palmoli, Chieti. Anzi L'Aquila: perché è qui, nel capoluogo d'Abruzzo, che l'udienza fiume per la "famiglia del bosco" termina senza terminare realmente. Mamma Catherine e babbo Nathan aspettano. Un'ora, due, in aula ci sono i loro avvocati: sono quasi le sei di sera quando il tribunale dei minori decide di prendere tempo. Si riserva la decisione, non si esprime, vuole valutare in maniera più approfondita tutti gli aspetti di un caso delicato che rimbalza sui social, riempie i giornali e viene i servizi dei tigì.

