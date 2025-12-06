Si è svolta l’udienza urgente richiesta dagli avvocati della coppia Travellion-Birmingham, per ottenere il ricongiungimento, possibilità che ora slitta in avanti di 10 giorni. In sede sono intervenuti gli avvocati, la curatrice e la tutrice. Il Tribunale dei Minorenni dell’Aquila ha scelto di non pronunciarsi in via definitiva sul caso che vede coinvolta la famiglia conosciuta come la “famiglia nel bosco”, rinviando qualsiasi decisione a una futura udienza. Quale è il risultato di questa scelta e che sorti spettano ai tre bambini? La vicenda della famiglia Travellion-Birmingham e la permanenza in istituto. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Famiglia nel bosco, è arrivata la decisione del tribunale: cosa succede ai bambini