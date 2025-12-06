Famiglia nel bosco è arrivata la decisione del tribunale | cosa succede ai bambini
Si è svolta l’udienza urgente richiesta dagli avvocati della coppia Travellion-Birmingham, per ottenere il ricongiungimento, possibilità che ora slitta in avanti di 10 giorni. In sede sono intervenuti gli avvocati, la curatrice e la tutrice. Il Tribunale dei Minorenni dell’Aquila ha scelto di non pronunciarsi in via definitiva sul caso che vede coinvolta la famiglia conosciuta come la “famiglia nel bosco”, rinviando qualsiasi decisione a una futura udienza. Quale è il risultato di questa scelta e che sorti spettano ai tre bambini? La vicenda della famiglia Travellion-Birmingham e la permanenza in istituto. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Leggi anche questi approfondimenti
L'offerta del cantante di Cellino San Marco per la famiglia del bosco - facebook.com Vai su Facebook
Famiglia nel bosco, il tribunale si riserva di decidere: i tre figli restano in casa-famiglia Vai su X
Famiglia del bosco: accettata una casa temporanea/ Sindaco: “Ora serve l’accordo con gli assistenti sociali” - Famiglia del bosco di Palmoli, le novità a Storie Italiane: la coppia inglese ha accettato un'abitazione donata da un privato cittadino ... Come scrive ilsussidiario.net
Famiglia che vive nel bosco: figli affidati a struttura protetta - La vicenda della famiglia che viveva isolata nel bosco di Palmoli (Chieti) è arrivata a una svolta: i giudici del tribunale dei minorenni dell’Aquila hanno disposto l’allontanamento dei tre figli — ... Scrive donnamoderna.com
Famiglia nel bosco senza acqua né luce, il giudice trasferisce i bimbi: «Mamma e figli in una struttura, ma separati» - Catherine Birmingham e Nathan Trevallion non vivranno più nella loro casa nei boschi di Palmoli (Chieti) insieme ai loro tre figli. Secondo ilmattino.it
Famiglia che vive nel bosco a Chieti: i bambini trasferiti in una struttura protetta - A far discutere di più, e forse a pesare maggiormente nella scelta del Tribunale, oltre all’assenza quasi totale di comfort, la scelta di non mandare i bambini a scuola. Lo riporta repubblica.it
Famiglia che vive nel bosco a Chieti, il tribunale porta via i 3 bimbi: trasferiti in una struttura protetta - I tre bambini che vivono in una casa isolata nei boschi di Palmoli obbligati a trasferirsi in una struttura protetta. Riporta fanpage.it
La famiglia che vive nel bosco in Abruzzo, il giudice ha allontanato la madre e i 3 figli - Il giudice: "Leso il diritto alle relazioni; igiene e sicurezza a rischio". Secondo msn.com