Famiglia nel bosco Al Bano offre una sua casa gratis in Puglia | Anche io ho vissuto come loro

Tra i vari benefattori che si sono offerti di aiutare la cosiddetta famiglia del bosco di Palmoli, ora si aggiunge anche Al Bano Carrisi. Il cantante ha annunciato che è disposto ad aprire le porte della sua tenuta di Cellino San Marco alla famiglia, attualmente divisa per scelta del tribunale dei minorenni dell’Aquila. In un’intervista a Gente, il cantante ha offerto ospitalità al padre Nathan Trevallion, alla madre Catherine Birmingham e ai loro tre bambini: «Se ci fosse ancora bisogno, li invito a venire in Puglia a vedere una casa che potrei mettere a loro disposizione. Vengano a vedere, se è di loro gradimento possono restare quanto vogliono ». 🔗 Leggi su Open.online

Argomenti simili trattati di recente

PALMOLI (CH), ATTESA PER LA DECISIONE DEI GIUDICI SULLA FAMIGLIA NEL BOSCO GUARDA IL SERVIZIO #FamigliaNelBosco #Palmoli - facebook.com Vai su Facebook

Ricostruiamo la storia della famiglia nel bosco. Dall'inizio. facebook.com/share/p/1FbWw2… #bosco #Palmoli #bambini #Abruzzo Vai su X

Famiglia nel bosco, i tutori: "Prosegua l'osservazione in comunità". Al Bano: "Venite a casa mia" - Il cantante offre la casa di Cellino San Marco: "Possono restare quanto vogliono" ... Secondo msn.com

Al Bano apre le porte di casa sua alla famiglia nel bosco: “Anche io ho vissuto senza luce né acqua” - L'artista e imprenditore, titolare di una gigantesca tenuta in Puglia, ha offerto ospitalità alla famiglia attualmente al centro di una controversia legale. Segnala msn.com

Famiglia nel bosco, Al Bano offre la casa di Cellino San Marco: "Possono restare quanto vogliono" - Al Bano apre una delle sue case alla famiglia nel bosco: il cantante racconta perché ha deciso di offrire il suo aiuto e come è fatta l’abitazione ... Secondo virgilio.it

FAMIGLIA NEL BOSCO: TUTORI, “FIGLI RESTINO IN STRUTTURA PROTETTA”, AL BANO OFFRE MASSERIA IN PUGLIA - PESCARA – Troppo breve il periodo di “osservazione” trascorso dall’ingresso dei bambini della ‘famiglia nel bosco’ nella struttura protetta per stabilire se le criticità siano superate. Riporta abruzzoweb.it

Famiglia nel bosco, Al Bano offre casa sua. La tenuta con campo da calcio, chiesa e uliveti a Cellino San Marco, dove vive - Al Bano ha offerto la sua casa di Cellino San Marco alla "famiglia nel bosco". Da msn.com

Al Bano, la proposta alla famiglia nel bosco: “Venite a casa mia”. Poi svela: “Negli anni ’70 successe anche a me” - Il cantante è intervenuto sul chiacchierato caso della famiglia di Chieti che abita nel bosco, mettendo a disposizione la sua casa di Cellino San Marco. Da libero.it