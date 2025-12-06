Famiglia nel bosco al bano offre casa a cellino san marco con campo da calcio chiesa e uliveti

la residenza di al bano a cellino san marco. Il celebre cantante italiano Al Bano Carrisi ha deciso di mettere a disposizione della “famiglia nel bosco” la propria casa a Cellino San Marco, in provincia di Lecce. La dimora, situata in una vasta tenuta, rappresenta un esempio di lifestyle rurale e di accoglienza, unendo comfort e tradizione in un contesto di grande fascino. caratteristiche della tenuta di al bano. La proprietà si estende su un’ampia superficie che comprende vigneti, uliveti, una masseria seicentesca e diverse strutture dedicate all’ospitalità e alla ristorazione. L’ingresso è segnato dalla scritta “ Tenute Albano Carrisi “, a testimonianza dell’eleganza e della cura con cui è stata realizzata. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

famiglia nel bosco al bano offre casa a cellino san marco con campo da calcio chiesa e uliveti

