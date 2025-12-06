Famiglia nel bosco al bano offre casa a cellino san marco con campo da calcio chiesa e uliveti
la residenza di al bano a cellino san marco. Il celebre cantante italiano Al Bano Carrisi ha deciso di mettere a disposizione della “famiglia nel bosco” la propria casa a Cellino San Marco, in provincia di Lecce. La dimora, situata in una vasta tenuta, rappresenta un esempio di lifestyle rurale e di accoglienza, unendo comfort e tradizione in un contesto di grande fascino. caratteristiche della tenuta di al bano. La proprietà si estende su un’ampia superficie che comprende vigneti, uliveti, una masseria seicentesca e diverse strutture dedicate all’ospitalità e alla ristorazione. L’ingresso è segnato dalla scritta “ Tenute Albano Carrisi “, a testimonianza dell’eleganza e della cura con cui è stata realizzata. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Scopri altri approfondimenti
L'offerta del cantante di Cellino San Marco per la famiglia del bosco - facebook.com Vai su Facebook
Famiglia nel bosco, il tribunale si riserva di decidere: i tre figli restano in casa-famiglia Vai su X
Famiglia nel bosco, Al Bano offre casa sua. La tenuta con campo da calcio, chiesa e uliveti a Cellino San Marco, dove vive - Al Bano ha offerto la sua casa di Cellino San Marco alla "famiglia nel bosco". Da msn.com
Famiglia nel bosco, Al Bano offre la casa di Cellino San Marco: "Possono restare quanto vogliono" - Al Bano apre una delle sue case alla famiglia nel bosco: il cantante racconta perché ha deciso di offrire il suo aiuto e come è fatta l’abitazione ... Lo riporta virgilio.it
FAMIGLIA NEL BOSCO: TUTORI, “FIGLI RESTINO IN STRUTTURA”, - PESCARA – Troppo breve il periodo di “osservazione” trascorso dall’ingresso dei bambini della ‘famiglia nel bosco’ nella struttura protetta per stabilire se le criticità siano superate. Come scrive abruzzoweb.it
Al Bano mette a disposizione una casa per la famiglia del bosco: “Venite da me in Puglia” - Dopo le polemiche insorte intorno alla famiglia del bosco, Al Bano si è offerto di ospitarli nella sua tenuta in Puglia. Segnala dilei.it
Al Bano, la proposta alla famiglia nel bosco: “Venite a casa mia” - Il cantante è intervenuto sul chiacchierato caso della famiglia di Chieti che abita nel bosco, mettendo a disposizione la sua casa di Cellino San Marco. libero.it scrive
Famiglia nel bosco, l'invito di Al Bano: «Possono stare a casa mia. Anche io ho vissuto come loro» - Il cantante, intervistato da "Gente", ha offerto ospitalità a Nathan Trevallion, ... Segnala msn.com