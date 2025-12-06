Famiglia del bosco sit-in a Roma | I nostri figli non sono dello Stato

"Oggi siamo in piazza per chiedere rispetto per le famiglie, per chiedere che la famiglia venga messa al centro. Chiediamo che gli allontanamenti siano davvero l’estrema ratio" dice Arianna Fioravanti, organizzatrice del sit-in. "I nostri figli non sono dello Stato". Con questo slogan a Roma, nei pressi del Ministero per le pari opportunità, si è tenuto un sit-in di solidarietà con la famiglia del bosco. "Il caso della famiglia del bosco non è un caso isolato. I bambini vengono sottratti a tantissime famiglie in tutta Italia, da tanti anni". "Ce ne sono 30, 35mila di bambini in queste condizioni, quindi, qua deve cambiare qualcosa di strutturale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Famiglia del bosco, sit-in a Roma:""I nostri figli non sono dello Stato"

