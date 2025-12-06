Famiglia del bosco i bambini resteranno in comunità

Il tribunale non ha ancora sciolto la riserva sulle sorti di Nathan e Catherine dai quali sono stati allontanati i tre figli.

PALMOLI (CH), ATTESA PER LA DECISIONE DEI GIUDICI SULLA FAMIGLIA NEL BOSCO

Ricostruiamo la storia della famiglia nel bosco. Dall'inizio.

La famiglia nel bosco, i bambini di Nathan e Cate resteranno in istituto almeno altri dieci giorni - Il Tribunale dei minorenni dell'Aquila è orientato a non sciogliere il giudizio dopo l'incontro di giovedì con i difensori, che ha avuto momenti di tensione.

Famiglia nel bosco, è arrivata la decisione del Tribunale: i bambini resteranno in istituto altri 10 giorni - Il Tribunale dei Minorenni dell'Aquila si è orientato a non sciogliere il giudizio sul caso della famiglia Travellion

Famiglia nel bosco, i tutori: "Prosegua l'osservazione in comunità". Al Bano: "Venite a casa mia" - Il cantante offre la casa di Cellino San Marco: "Possono restare quanto vogliono"

Famiglia nel bosco, i bambini «devono restare in comunità»: il parere dei tutori. E intanto spuntano due soluzioni abitative - La famiglia nel bosco ha, al momento, due soluzioni abitative dove trascorrere insieme tutto il periodo necessario per ristrutturare il rudere

Famiglia nel bosco, il tribunale si riserva di decidere: i tre figli restano in casa-famiglia - L'accoglimento della richiesta di ricongiungimento urgente per la famiglia sarà decisa nei prossimi giorni

Famiglia nel bosco, Al Bano: «Possono stare da me in Puglia, anche io ho vissuto come loro» - Il cantante, intervistato da "Gente", ha offerto ospitalità a Nathan Trevallion