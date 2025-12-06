Falerone le feste iniziano col tradizionale mercatino
Natale a Falerone inizia con il tradizionale mercatino di Natale, che si terrà nel centro storico domenica 7 e lunedì 8 dicembre. La manifestazione è realizzata dall’Amministrazione in collaborazione con le associazioni ‘Mercatini di Natale’ e ‘San Paolino’, che hanno voluto allestire una serie di eventi per i bambini e famiglie, ma anche per tutta la comunità. Il mercatino ospita una quindicina di espositori con oggetti di hobbistica, prodotti di artigianato artistico e alimentari a chilometro zero, oltre alla degustazione di alcuni prodotti tipici, a questo si aggiungerà anche l’animazione per bambini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
