falerone le feste iniziano col tradizionale mercatino

Natale a Falerone inizia con il tradizionale mercatino di Natale, che si terrà nel centro storico domenica 7 e lunedì 8 dicembre. La manifestazione è realizzata dall’Amministrazione in collaborazione con le associazioni ‘Mercatini di Natale’ e ‘San Paolino’, che hanno voluto allestire una serie di eventi per i bambini e famiglie, ma anche per tutta la comunità. Il mercatino ospita una quindicina di espositori con oggetti di hobbistica, prodotti di artigianato artistico e alimentari a chilometro zero, oltre alla degustazione di alcuni prodotti tipici, a questo si aggiungerà anche l’animazione per bambini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

