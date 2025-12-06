Facebook Marketplace lancia lo shop natalizio | regali curati per tutte le tasche

Il Natale si avvicina e Facebook decide di giocarsi una carta importante nel mercato dei regali festivi. La piattaforma di Mark Zuckerberg lancia il Holiday Shop, una sezione dedicata all’interno di Marketplace che punta a trasformare il modo in cui gli utenti cercano e acquistano i doni per le feste. Non si tratta della solita vetrina digitale: Facebook ha scelto di affidare la cura delle collezioni a creator popolari, mescolando il fascino del vintage con la convenienza del riuso e l’autorevolezza degli influencer. Meta, la casa madre di Facebook, ha rivelato che un giovane adulto su quattro negli Stati Uniti e in Canada visita Marketplace ogni giorno. 🔗 Leggi su Screenworld.it

