Facebook e Instagram ecco come recuperare gli account rubati

Si contano a decine di migliaia gli utenti che nel mondo, prima o poi, hanno dovuto fare i conti con i propri account Facebook e Instagram hackerati e "rubati" da malintenzionati del web che li hanno costretti a crearne di nuovi con misure di protezione più elevati per limitare al minimo nuovi rischi ma semplicemente anche chi, magari per propria negligenza, non è riuscito più ad accedervi. Meta, però, ha da poco annunciato la creazione di un apposito hub centralizzato per i due social network più popolari spiegando che si potrà richiedere aiuto ai tecnici in maniera più veloce e accessibile. Cosa cambia adesso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Facebook e Instagram, ecco come recuperare gli account rubati

