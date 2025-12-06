Fabregas sei sicuro? Non ho visto grandi differenze tra il Como e l' Inter Preso un gol imbarazzante

Dopo la pesantissima lezione contro i nerazzurri, l'analisi del tecnico spagnolo: "Ko pesante, dobbiamo continuare a lavorare". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Fabregas, sei sicuro? "Non ho visto grandi differenze tra il Como e l'Inter. Preso un gol imbarazzante"

