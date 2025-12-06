Fabregas pronto a sfidare i nerazzurri | Proveremo a infastidire il loro gioco e a sfruttare ogni spazio Abbiamo più talento

Inter News 24 Fabregas rivela alcuni aspetti interessanti in vista della sfida a San Siro di oggi contro Chivu! Le parole dello spagnolo. La sfida di questa sera a San Siro tra l’Inter e il Como non è solo un incontro importante per la classifica, ma rappresenta anche un ritorno speciale per Cesc Fabregas. Il tecnico del Como, che in estate è stato accostato più volte all’ Inter come possibile sostituto di Simone Inzaghi, avrà l’opportunità di affrontare una delle squadre più forti d’Italia e d’Europa, con la quale ha avuto legami professionali e affettivi. La partita è fondamentale per entrambi i club: l’ Inter vuole continuare la sua corsa verso la Champions League, mentre il Como spera di consolidare la sua posizione in alta classifica e dimostrare di poter competere con le big. 🔗 Leggi su Internews24.com

