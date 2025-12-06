Fabregas non ci sta e risponde a Hernanes | Avresti detto la stessa cosa se avessimo vinto?

Cesc Fabregas ha parlato dopo la sconfitta sonora subita dal suo Como contro l'Inter e ad una domanda di Hernanes, presente in studio a 'Vamos' di DAZN, ha risposto senza troppi giri di parole: "Avresti detto la stessa cosa se avessimo vinto?". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

#Fabregas e il no all’ #Inter: “Mi fa male, mi mangio tutti. Como come le zanzare”. E risponde a Capello… Vai su X

Fabregas e il no all’Inter: “Mi fa male, mi mangio tutti. Como come le zanzare”. E risponde a Capello… - facebook.com Vai su Facebook

Fabregas non ci sta e risponde a Hernanes: “Avresti detto la stessa cosa se avessimo vinto?” - Cesc Fabregas ha parlato dopo la sconfitta sonora subita dal suo Como contro l'Inter e ad una domanda di Hernanes, presente in studio a 'Vamos' di DAZN ... Segnala fanpage.it

Fabregas e il no all’Inter: “Mi fa male, mi mangio tutti. Como come le zanzare”. E risponde a Capello… - Le dichiarazioni dell'allenatore alla vigilia della sfida di San Siro: le condizioni di Diao, retroscena Sucic e le ambizioni ... Secondo tuttosport.com

Pagina 1 | Fabregas e il no all’Inter: “Mi fa male, mi mangio tutti. Como come le zanzare”. E risponde a Capello… - Le dichiarazioni dell'allenatore alla vigilia della sfida di San Siro: le condizioni di Diao, retroscena Sucic e le ambizioni ... Riporta tuttosport.com

Hernanes: "Il Como ha dominato a Napoli, ogni giocatore rispetta la filosofia di Fabregas" - Como e si è espresso così sulla partita del Diego Armando Maradona: "Per il Como era una ... Segnala tuttomercatoweb.com