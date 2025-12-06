Fabregas la sfida contro l’Inter e il rispetto per i grandi avversari del Como guidati dal leader spagnolo
Inter News 24 Fabregas rispetto per l’Inter e la determinazione, una sfida da non perdere per lo spagnolo: l’opportunità per il Como. Cesc Fabregas, tecnico del Como, ha sempre dimostrato grande umiltà e rispetto per gli avversari, soprattutto quando si tratta di squadre di livello come l’Inter. In una dichiarazione sincera, Fabregas ha ammesso: «L’Inter ha una grandissima squadra e un grandissimo allenatore, così come i dirigenti». Il tecnico spagnolo non ha problemi a riconoscere il valore della squadra di Simone Inzaghi, che considera una delle migliori in circolazione. «Vado spesso a vederla in Champions perché è la più forte. 🔗 Leggi su Internews24.com
Argomenti simili trattati di recente
L'allenatore nerazzurro ha preparato ieri la sfida contro la formazione di Fabregas tenendo conto anche della gara di CL di martedì - facebook.com Vai su Facebook
#Chivu tiene tutti ad Appiano: squadra in ritiro prima del #Como L'avvicinamento alla sfida di San Siro contro la squadra di #Fabregas verrà vissuto nel centro sportivo tutti insieme Vai su X
Fabregas si concentra sul Como prima della sfida con l’Inter - Fabregas e Chivu preparano Como e Inter per una sfida cruciale tra ritorni e tattiche innovative. Riporta newsmondo.it
Fabregas in conferenza: "Inter? Mi fa male questa domanda, ma mi mangio tutti per il Como" - In estate il rifiuto, ora la sfida in campionato da avversario: nel destino di Cesc Fabregas c'è ancora una volta l'Inter. Come scrive msn.com
Inter-Como: dai principi, ai maestri alla gara di oggi: che sfida tra Chivu e Fabregas - Como, una sfida importante che vedrà affrontarsi due allenatori giovani ma con grande personalità ... Segnala msn.com
Como, Fabregas e quel no all'Inter, Chivu contro l'ultimo tabù - Dai numeri della scorsa stagione al no all'Inter di Marotta, fino al presente sulla panchina del Como: Cesc Fabregas ha conquistato tutti, anche all'estero. Segnala sport.virgilio.it
Inter-Como sarà anche Chivu vs. Fabregas: ciò che è contro ciò che poteva essere. Princìpi diversi a confronto - Ci siamo detti cose personali di allenamento e ho voluto capire come fa certe cose del gioco dell'Inter che mi piacciono. msn.com scrive
Inter-Como: probabili formazioni, orario e dove vederla. Chivu sfida Fabregas, Lautaro contro Nico Paz - Dopo la settimana di Coppa Italia, è tutto pronto per la 14esima giornata di Serie A che a San Siro vedrà un match molto affascinante tra Inter e Como. Come scrive ilmessaggero.it