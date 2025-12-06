Fabregas la sfida contro l’Inter e il rispetto per i grandi avversari del Como guidati dal leader spagnolo

Internews24.com | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Fabregas rispetto per l’Inter e la determinazione, una sfida da non perdere per lo spagnolo: l’opportunità per il Como. Cesc Fabregas, tecnico del Como, ha sempre dimostrato grande umiltà e rispetto per gli avversari, soprattutto quando si tratta di squadre di livello come l’Inter. In una dichiarazione sincera, Fabregas ha ammesso: «L’Inter ha una grandissima squadra e un grandissimo allenatore, così come i dirigenti». Il tecnico spagnolo non ha problemi a riconoscere il valore della squadra di Simone Inzaghi, che considera una delle migliori in circolazione. «Vado spesso a vederla in Champions perché è la più forte. 🔗 Leggi su Internews24.com

fabregas la sfida contro l8217inter e il rispetto per i grandi avversari del como guidati dal leader spagnolo

© Internews24.com - Fabregas, la sfida contro l’Inter e il rispetto per i grandi avversari del Como guidati dal leader spagnolo

Argomenti simili trattati di recente

fabregas sfida contro l8217interFabregas si concentra sul Como prima della sfida con l’Inter - Fabregas e Chivu preparano Como e Inter per una sfida cruciale tra ritorni e tattiche innovative. Riporta newsmondo.it

fabregas sfida contro l8217interFabregas in conferenza: "Inter? Mi fa male questa domanda, ma mi mangio tutti per il Como" - In estate il rifiuto, ora la sfida in campionato da avversario: nel destino di Cesc Fabregas c'è ancora una volta l'Inter. Come scrive msn.com

Inter-Como: dai principi, ai maestri alla gara di oggi: che sfida tra Chivu e Fabregas - Como, una sfida importante che vedrà affrontarsi due allenatori giovani ma con grande personalità ... Segnala msn.com

fabregas sfida contro l8217interComo, Fabregas e quel no all'Inter, Chivu contro l'ultimo tabù - Dai numeri della scorsa stagione al no all'Inter di Marotta, fino al presente sulla panchina del Como: Cesc Fabregas ha conquistato tutti, anche all'estero. Segnala sport.virgilio.it

fabregas sfida contro l8217interInter-Como sarà anche Chivu vs. Fabregas: ciò che è contro ciò che poteva essere. Princìpi diversi a confronto - Ci siamo detti cose personali di allenamento e ho voluto capire come fa certe cose del gioco dell'Inter che mi piacciono. msn.com scrive

fabregas sfida contro l8217interInter-Como: probabili formazioni, orario e dove vederla. Chivu sfida Fabregas, Lautaro contro Nico Paz - Dopo la settimana di Coppa Italia, è tutto pronto per la 14esima giornata di Serie A che a San Siro vedrà un match molto affascinante tra Inter e Como. Come scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Fabregas Sfida Contro L8217inter