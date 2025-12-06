Fabregas era la prima scelta di Marotta! Il retroscena nel giorno di Inter Como | ecco cos’è successo in estate

Inter News 24 dopo l’addio di Inzaghi. Le “sliding doors” dello scorso mercato estivo hanno avvicinato sensibilmente le strade dell’Inter e di Cesc Fabregas, sfiorando un matrimonio che avrebbe avuto del clamoroso. L’attuale allenatore del Como, ex fuoriclasse del centrocampo di Arsenal e Barcellona, è stato concretamente nel mirino della dirigenza milanese. Come sottolinea l’edizione odierna de Il Giornale, lo spagnolo era addirittura la prima scelta assoluta del presidente Beppe Marotta per la guida tecnica dei nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Fabregas era la prima scelta di Marotta! Il retroscena nel giorno di Inter Como: ecco cos’è successo in estate

News recenti che potrebbero piacerti

#Fabregas prima di #Inter- #Como: "Manteniamo umiltà, piedi per terra" L'allenatore spagnolo porta la sua squadra a San Siro con l'ambizione dichiarata di tentare un altro colpaccio (dopo aver battuto la Juventus) rainews.it/tgr/lombardia/… @Como_1907 @I Vai su X

Chivu tiene tutti ad Appiano: squadra in ritiro prima del Como. Siete d’accordo con la decisione dell’allenatore nerazzurro? ? Allenamento pomeridiano alla vigilia della partita contro il Como di Fabregas e da adesso tutti in ritiro, il primo della stagione. Sta - facebook.com Vai su Facebook

L’Inter di Chivu alla prova della prima scelta post Inzaghi: ora Fabregas cerca l’aggancio - Guai a dire che Cristian Chivu era la seconda scelta dell’Inter. Scrive tuttomercatoweb.com

Giornale – Fabregas era la prima scelta di Marotta: non scelse l’Inter perché - Le sliding doors della scorsa estate hanno avvicinato l'Inter e Cesc Fabregas come era già successo diversi anni fa, quando ancora giocava, salvo poi virare verso uno scenario diverso. Segnala msn.com

Fabregas prima di Inter-Como: "Manteniamo umiltà, piedi per terra" - L'allenatore spagnolo porta la sua squadra a San Siro con l'ambizione dichiarata di tentare un altro colpaccio (dopo aver battuto la Juventus) ... Lo riporta rainews.it

“Il no all’Inter? Non ne voglio parlare, non mi interessa ora. Mi fa male questa domanda”: la reazione di Fabregas - Como, alla domanda sul no all’Inter in estate dopo l’addio d ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Non era la prima scelta dell'Inter ma si sta dimostrando una grande scelta. Christian Chivu è già al centro del futuro dell'Inter e Ausilio sta già lavorando alla ... - Al netto delle dichiarazioni, lecite, comprensibili e pure condivisibili, da parte di Giuseppe Marotta e di Piero Ausilio no, Christian Chivu non ... Da tuttomercatoweb.com

Fabregas rifiutò l'Inter, Chivu la sta facendo sua: differenze e punti in comune dei due allenatori - Lo spagnolo allievo di Guardiola, 38 anni, è considerato l'allenatore perfetto, i primi mesi del romeno sono interessanti e convincenti ... Riporta msn.com