Fabregas era la prima scelta di Marotta! Il retroscena nel giorno di Inter Como | ecco cos’è successo in estate

Internews24.com | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 dopo l’addio di Inzaghi. Le “sliding doors” dello scorso mercato estivo hanno avvicinato sensibilmente le strade dell’Inter e di Cesc Fabregas, sfiorando un matrimonio che avrebbe avuto del clamoroso. L’attuale allenatore del Como, ex fuoriclasse del centrocampo di Arsenal e Barcellona, è stato concretamente nel mirino della dirigenza milanese. Come sottolinea l’edizione odierna de Il Giornale, lo spagnolo era addirittura la prima scelta assoluta del presidente Beppe Marotta per la guida tecnica dei nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com

