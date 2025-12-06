Fabregas | Calcisticamente non ho visto una grande differenza con l’Inter Penso che oggi faccia crescere tanto

Dopo la sonora sconfitta per 4 a 0 rimediata a San Siro, Cesc Fabregas ha analizzato in questo modo la prestazione dei suoi. Le parole di Fabregas a Dazn. «Difficile fare un’analisi dopo aver perso 4-0, il risultato è pesante, faccio fatica a parlare. Calcisticamente non ho visto una grande differenza tra le due squadre. Ho visto due attaccanti di livello mondiale, avrei potuto fare dei cambi, ma la mia testa ha detto no. Penso che oggi faccia crescere tanto. Sono uno stupido, visto il risultato, ma cresceremo. Non si cresce quando tutti ti elogiano, oggi abbiamo perso contro una squadra fortissima, però preferisco perdere 4-0 perché penso che questo ci darà molto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Fabregas: «Calcisticamente non ho visto una grande differenza con l’Inter. Penso che oggi faccia crescere tanto»

