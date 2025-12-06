Fabregas a Dazn | Oggi una grande opportunità per Nico Paz ecco cosa ho detto a Maicon poco fa

Inter News 24 Il tecnico del Como, Cesc Fabregas, ha voluto dire la sua poco prima del match di campionato contro l’Inter a San Siro. Intervenuto nel corso del prepartita di Inter Como, Cesc Fabregas ha presentato così la sfida di oggi a San Siro valevole per la 14^ giornata del campionato di Serie A. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn. MAICON? – « Gli ho detto che ancora può giocare! Per noi è una partita importante, se un giorno vogliamo arrivare a fare costantemente questo tipo di partite bisogna andare con la nostra idea e giocarsela, solo così si può crescere ». COMO CON LA MIGLIOR DIFESA? – « Si vede che ci sono cose che non cambiano, questo un campo grandissimo, ambiente top, giocatori top, c’è anche l’aspetto mentale. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Fabregas a Dazn: «Oggi una grande opportunità per Nico Paz, ecco cosa ho detto a Maicon poco fa»

Altre letture consigliate

Fabregas affianca la zona Champions Nico Paz&Co. possono ambire al 4° posto #Como #SerieAEnilive #DAZN Vai su X

Nico Paz usa un linguaggio colorito per definire l'atteggiamento di Fabregas nei suoi confronti Gli scappa una parolaccia in diretta, è imbarazzo ai microfoni si Dazn - facebook.com Vai su Facebook

Como, Fabregas a DAZN: "Inter squadra top. Sarà importante pressare Calhanoglu, è il motore della squadra" - Raggiunto da DAZN sul prato di San Siro, Cesc Fabregas, allenatore del Como, presenta il match di San Siro contro l'Inter, club che la scorsa estate l'aveva corteggiato per il dopo Inzaghi: "Cosa ho d ... msn.com scrive

Como, Fabregas: "Pressione sul motore della squadra, poi manteniamo mentalità" - Prima del match di San Siro contro l'Inter, Cesc Fabregas ha commentato il match in programma ai microfoni di DAZN: "Per noi è una partita. Come scrive tuttomercatoweb.com

Inter-Como dove vederla in tv, Sky o DAZN? Le probabili formazioni - Torna in campo l’Inter di Chivu per la grande sfida al Como di Fabregas. msn.com scrive

Como, Fabregas: "Siamo una grande famiglia, con la forza dei tifosi è tutto più semplice" - "Sono molto felice, chiunque scende in campo riesce a dare un grosso contributo e questa è la cosa più bella per un allenatore. Segnala tuttomercatoweb.com

Fabregas: “Importante pressare Calhanoglu e questi due giocatori. Nico Paz vuole…” - Le dichiarazioni dell'allenatore lariano rilasciate ai microfoni di Dazn a pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter- Segnala msn.com

Como Sassuolo, parla Fabregas nel post gara: «Sono molto contento. Contro l’Inter sarà un grandissimo esame» - Como Sassuolo, il tecnico Fabregas ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post gara della sfida di Serie A Nel post partita della sfida di Serie A al Sinigaglia, il tecnico dei lariani Fabregas ha par ... Segnala calcionews24.com