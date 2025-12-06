Fabio Silva Juve l’attaccante resta nei radar in vista di gennaio | possibile duello con quella big di Serie A! Ultimissime

Fabio Silva Juve, l’esperto svela la mossa per gennaio: il portoghese non trova spazio a Dortmund, i bianconeri sfidano i rossoneri per il colpo in attacco. L’emergenza in attacco, causata dal grave infortunio di Dusan Vlahovic (fuori fino a primavera dopo l’operazione), costringe la Juventus a guardarsi attorno con estrema attenzione in vista della finestra di riparazione invernale. Sebbene la dirigenza guidata dall’AD Damien Comolli abbia ribadito la fiducia in Jonathan David e Loïs Openda, la necessità di avere un’alternativa numerica e qualitativa potrebbe spingere il club a cogliere opportunità last-minute. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Fabio Silva Juve, l’attaccante resta nei radar in vista di gennaio: possibile duello con quella big di Serie A! Ultimissime

