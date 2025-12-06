F1 Verstappen prova a crederci ed è in pole ad Abu Dhabi! Norris si avvicina al titolo Leclerc in terza fila

Max Verstappen vuole credere fino in fondo alla rimonta più clamorosa della storia della Formula Uno e partirà davanti a tutti al via del Gran Premio di Abu Dhabi 2025, ultimo round della stagione. Il fuoriclasse olandese della Red Bull ha conquistato sul circuito di Yas Marina la pole position numero 48 della carriera, di cui ben 8 quest’anno (più di chiunque altro). Qualifica tutto sommato positiva anche per il leader del campionato Lando Norris, che ha agguantato in extremis una preziosa seconda piazza battendo di pochi centesimi l’altra McLaren di Oscar Piastri e avvicinandosi all’obiettivo del titolo iridato (gli basterà salire sul podio per difendersi dall’assalto di Verstappen). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Verstappen prova a crederci ed è in pole ad Abu Dhabi! Norris si avvicina al titolo, Leclerc in terza fila

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

F1 GUERIN La Formula 1 sbarca negli Emirati Arabi Uniti per l'ultima prova del Mondiale 2025, con Norris, Verstappen e Piastri in lotta per la vittoria per il titolo piloti. - facebook.com Vai su Facebook

In una FP1 con tanti giovani piloti, Norris e Verstappen chiudono subito al comando separati da appena 8 millesimi. Ferrari terza con Leclerc, mentre sulla SF-25 affidata al fratello Arthur è stato provato un volante con design 2026. #AbuDhabiGP Vai su X

F1, Verstappen prova a crederci ed è in pole ad Abu Dhabi! Norris si avvicina al titolo, Leclerc in terza fila - Max Verstappen vuole credere fino in fondo alla rimonta più clamorosa della storia della Formula Uno e partirà davanti a tutti al via del Gran Premio di ... Lo riporta oasport.it

F1 Abu Dhabi: pole per Verstappen davanti a Norris e Piastri! Leclerc 5°, Hamilton fuori in Q1 - Con lui non passano Albon, Hulkenberg, Gasly e Colapinto. gazzetta.it scrive

F1 diretta Qualifiche Abu Dhabi: pole Verstappen, disastro Hamilton e Leclerc quinto LIVE - Il gran finale del Mondiale di Formula Uno entra nel vivo con l'ultima sessione di qualifiche della stagione: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... Riporta corrieredellosport.it

Verstappen campione F1 2025 se al GP Abu Dhabi… classifica e combinazioni - Qui le possibili combinazioni che garantirebbero all'olandese la vittoria del titolo ad ... Riporta sport.sky.it

Max Verstappen vince il Gran Premio del Qatar, Piastri 2°: il Mondiale di F1 2025 si decide all'ultima gara ad Abu Dhabi - SuperMax firma una grande impresa trionfando nella notte di Lusail davanti alla McLaren di Piastri e a un grande Carlos Sainz terzo. Lo riporta today.it

F1, Verstappen beffa le McLaren a Silverstone. Delusione Ferrari: Hamilton e Leclerc 5° e 6° - Quando tutti si aspettavano l’ennesimo duello tra Ferrari e McLaren, il campione del mondo piazza la zampata vincente. ilgiornale.it scrive