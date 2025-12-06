F1 Verstappen mette pressione alle McLaren | è pole del campione olandese!

Sportface.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Max Verstappen si prende la pole position Abu Dhabi: il campione olandese manda un chiaro messaggio a Norris e Piastri. Domani sarà guerra in pista per l’ultimo Gran Premio della stagione. Quest’oggi, Max Verstappen ha mandato un chiaro alle McLaren dell’attuale leader della classifica, Lando Norris, e Oscar Piastri. Il quattro volte campione della Red Bull ha fatto sue le qualifiche di Abu Dhabi, prendendosi con merito l’ultima pole position della stagione. L’olandese si è messo davanti alle McLaren, con cui domani in gara si giocherà il titolo mondiale. George Russell, invece, si è piazzato quarto, con Charles Leclerc quinto e Kimi Antonelli 14esimo. 🔗 Leggi su Sportface.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

f1 verstappen mette pressioneF1, Verstappen mette pressione alle McLaren: è pole del campione olandese! - Max Verstappen si prende la pole position Abu Dhabi: il campione olandese manda un chiaro messaggio a Norris e Piastri. Scrive sportface.it

F1, Max Verstappen: “L’unica cosa che possiamo fare è dare il massimo, domani cercherò di vincere la gara” - Si sono da poco concluse le qualifiche del Gran premio di Abu Dhabi 2025, ultimo appuntamento del Mondiale F1 2025. Secondo oasport.it

f1 verstappen mette pressioneF1, Jos Verstappen mette pressione alla McLaren: frecciata a Norris e Piastri - Jos Verstappen, mette pressione alla McLaren: dichiarazioni taglienti nei confronti di Lando Norris ed Oscar Piastri. Si legge su sportface.it

f1 verstappen mette pressioneF1 diretta Qualifiche Abu Dhabi: pole Verstappen, disastro Hamilton e Leclerc quinto LIVE - Il gran finale del Mondiale di Formula Uno entra nel vivo con l'ultima sessione di qualifiche della stagione: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... Come scrive corrieredellosport.it

f1 verstappen mette pressioneF1 2025 Abu Dhabi Qualifiche LIVE ! Verstappen VS Norris ! sofferenza Ferrari - Rivivi la nostra live delle qualifiche per scoprire chi farà la pole position! Come scrive newsf1.it

f1 verstappen mette pressioneQualifiche F1 Abu Dhabi: Verstappen conquista l'ultima pole, ma Norris c'è. La griglia di partenza - Il pilota della Red Bull conquista il primo posto in qualifica, ma Lando fa la sua parte e si mette secondo. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: F1 Verstappen Mette Pressione