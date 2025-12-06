F1 Verstappen mette pressione alle McLaren | è pole del campione olandese!

Max Verstappen si prende la pole position Abu Dhabi: il campione olandese manda un chiaro messaggio a Norris e Piastri. Domani sarà guerra in pista per l’ultimo Gran Premio della stagione. Quest’oggi, Max Verstappen ha mandato un chiaro alle McLaren dell’attuale leader della classifica, Lando Norris, e Oscar Piastri. Il quattro volte campione della Red Bull ha fatto sue le qualifiche di Abu Dhabi, prendendosi con merito l’ultima pole position della stagione. L’olandese si è messo davanti alle McLaren, con cui domani in gara si giocherà il titolo mondiale. George Russell, invece, si è piazzato quarto, con Charles Leclerc quinto e Kimi Antonelli 14esimo. 🔗 Leggi su Sportface.it