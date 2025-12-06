F1 Verstappen in pole ad Abu Dhabi | accanto all’olandese il campione mondiale Norris

6 dic 2025

Ed è pole position nell’ultimo Gp della stagione per Max Verstappen in quel di Abu Dhabi, dove prova fino all’ultima sgommata ad aggiudicarsi anche questo mondiale. Al secondo posto il leader del mondiale, Lando Norris con la McLaren che procede il compagno di squadra Oscar Piastri. E’ quarta invece la Mercedes di George Russell, che . 🔗 Leggi su Ildifforme.it



© Ildifforme.it - F1, Verstappen in pole ad Abu Dhabi: accanto all’olandese, il campione mondiale Norris

