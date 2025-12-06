Lando Norris ha dominato in lungo e in largo le prove libere del venerdì, ribadendo il suo ottimo feeling con la pista di Yas Marina e diventando prepotentemente il favorito d’obbligo in vista del Gran Premio di Abu Dhabi 2025, ultimo appuntamento della stagione di Formula Uno. Le qualifiche odierne rappresentano probabilmente il momento più delicato dell’intero weekend per il nativo di Bristol, che si trova ormai ad un passo dalla conquista del primo titolo iridato. Il britannico della McLaren arriva infatti al round conclusivo del campionato da leader della classifica generale con un notevole vantaggio di 12 punti su Max Verstappen e 16 punti sul compagno di squadra Oscar Piastri, quindi potrebbe anche permettersi di chiudere la gara in terza posizione per laurearsi Campione del Mondo a prescindere dai risultati dei suoi inseguitori. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Norris è l’uomo da battere in qualifica ad Abu Dhabi. Ultima chiamata per Verstappen e Piastri