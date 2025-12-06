Ennesima delusione per Lewis Hamilton al termine delle qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi, ventiquattresimo ed ultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Yas Marina, infatti, il pilota sette volte campione del mondo ha subito la quarta eliminazione consecutiva nella Q1 (comprendendo anche la Sprint Qualifying di Lusail) con una Ferrari che proprio non riesce a digerire. Il “Re Nero”, che questa mattina era finito nel muro nel corso della FP3, sembrava in grado di poter superare il taglio e approdare nella Q2 ma, per colpa di un terzo settore da dimenticare, ha chiuso il suo sabato in anticipo. 🔗 Leggi su Oasport.it

F1, Lewis Hamilton: "Non ho parole. Non so come esprimere quello che ho in testa, ho solo rabbia"