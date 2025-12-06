F1 le combinazioni tra Norris Verstappen e Piastri | tutti gli incastri e i piazzamenti per il Mondiale

Lando Norris svetta in testa alla classifica del Mondiale F1 con 408 punti e può fare affidamento su un vantaggio di 12 lunghezze nei confronti di Max Verstappen, mentre Oscar Piastri insegue a -16. Questo è lo scenario alla vigilia dell’ultimo gara della stagione, il GP di Abu Dhabi che andrà in scena domenica 7 dicembre sul circuito di Yas Marina. Sarà il fuoriclasse olandese a scattare dalla pole position, precedendo il britannico e l’australiano. Il quattro volte Campione del Mondo riuscirà nel sorpasso all’ultima curva, come già gli successe in occasione del suo primo sigillo contro Lewis Hamilton, oppure dovrà soccombere alle McLaren? Max Verstappen deve sperare in un risultato negativo da parte di Norris: gli serve la vittoria e un concomitante mancato piazzamento sul podio del rivale, oppure dovrebbe chiudere in seconda sperando che il rivale non sia tra i primi sette o terminare terzo con il britannico fuori dalla top-8 (e sempre Piastri non vincente). 🔗 Leggi su Oasport.it

