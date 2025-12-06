F1 Lando Norris | Verstappen è stato più veloce io penso a vincere domani
È di Max Verstappen l’ultima pole-position della stagione di F1. Sul circuito di Yas Marina (Abu Dhabi), il quattro-volte iridato ha ottenuto il miglior riscontro di 1’22?207 a precedere le due McLaren del britannico Lando Norris (+0?201) e dell’australiano Oscar Piastri (+0?230). In quarta e quinta posizione la Mercedes di George Russell (+0?438) e la Ferrari di Charles Leclerc (+0?523). Una posizione che, sulla carta, non dispiace a Norris, leader del campionato, che può correre in funzione di quanto farà Max per conquistare l’iride al termine della gara di domani. Tuttavia, Lando non ha nascosto un po’ di delusione ai microfoni al termine del time-attack. 🔗 Leggi su Oasport.it
