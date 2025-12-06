F1 Lando Norris | Verstappen è stato più veloce io penso a vincere domani

Oasport.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È di Max Verstappen l’ultima pole-position della stagione di F1. Sul circuito di Yas Marina (Abu Dhabi), il quattro-volte iridato ha ottenuto il miglior riscontro di 1’22?207 a precedere le due McLaren del britannico Lando Norris (+0?201) e dell’australiano Oscar Piastri (+0?230). In quarta e quinta posizione la Mercedes di George Russell (+0?438) e la Ferrari di Charles Leclerc (+0?523). Una posizione che, sulla carta, non dispiace a Norris, leader del campionato, che può correre in funzione di quanto farà Max per conquistare l’iride al termine della gara di domani. Tuttavia, Lando non ha nascosto un po’ di delusione ai microfoni al termine del time-attack. 🔗 Leggi su Oasport.it

f1 lando norris verstappen 232 stato pi249 veloce io penso a vincere domani

© Oasport.it - F1, Lando Norris: “Verstappen è stato più veloce, io penso a vincere domani”

Scopri altri approfondimenti

f1 lando norris verstappenF1: Verstappen in pole ad Abu Dhabi, poi Norris. Hamilton fuori in Q1 - Finale di stagione amaro invece per Lewis Hamilton che va a sbattere contro il muro nelle ultime libere e poi viene subito eliminato in Q1. Scrive ansa.it

f1 lando norris verstappenF1 | GP Abu Dhabi Qualifiche, Verstappen in Pole davanti a Norris, la sfida mondiale si accende [RISULTATI] - Il pilota della Red Bull parte avvantaggiato per la sfida Mondiale con Lando Norris, oggi secondo. Da msn.com

f1 lando norris verstappenF1, Lando Norris: “Verstappen è stato più veloce, io penso a vincere domani” - Sul circuito di Yas Marina (Abu Dhabi), il quattro- Riporta oasport.it

f1 lando norris verstappenF1: Verstappen in pole ad Abu Dhabi, secondo Norris - Max Verstappen ha conquistato la pole position del gran premio di Abu Dhabi, ultima tappa del mondiale di Formula Uno. ansa.it scrive

f1 lando norris verstappenF1, Verstappen prova a crederci ed è in pole ad Abu Dhabi! Norris si avvicina al titolo, Leclerc in terza fila - Max Verstappen vuole credere fino in fondo alla rimonta più clamorosa della storia della Formula Uno e partirà davanti a tutti al via del Gran Premio di ... Segnala oasport.it

f1 lando norris verstappenF1 | Verstappen firma l’ultima pole del 2025: “L’unica cosa che potevamo fare è dare il massimo” - L'olandese, arrivato all'appuntamento finale e al tempo stesso decisivo di Abu Dhabi per l'assegnazione del campionato d ... f1grandprix.motorionline.com scrive

Cerca Video su questo argomento: F1 Lando Norris Verstappen