F1 GP Abu Dhabi 2025 | Verstappen in pole Norris e Piastri all’inseguimento nella notte di Yas Marina

L’ultima qualifica dell’anno non delude le aspettative: sul circuito di Yas Marina va in scena un sabato ad altissima tensione, con la lotta Mondiale più aperta che mai. A firmare la pole position del GP di Abu Dhabi 2025 è Max Verstappen, che si prende la prima casella in griglia davanti ai due principali rivali per il titolo, Lando Norris e Oscar Piastri. Domani (ore 14 italiane) l’olandese partirà quindi davanti a tutti nell’ultima e decisiva gara del Mondiale, in una corsa che assegnerà il titolo piloti tra tre contendenti: Norris, leader di campionato, Verstappen e Piastri. Verstappen da fenomeno: pole e messaggio al Mondiale. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

