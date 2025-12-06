F1 GP Abu Dhabi 2025 | Verstappen in pole Norris e Piastri all’inseguimento nella notte di Yas Marina

L’ultima qualifica dell’anno non delude le aspettative: sul circuito di Yas Marina va in scena un sabato ad altissima tensione, con la lotta Mondiale più aperta che mai. A firmare la pole position del GP di Abu Dhabi 2025 è Max Verstappen, che si prende la prima casella in griglia davanti ai due principali rivali per il titolo, Lando Norris e Oscar Piastri. Domani (ore 14 italiane) l’olandese partirà quindi davanti a tutti nell’ultima e decisiva gara del Mondiale, in una corsa che assegnerà il titolo piloti tra tre contendenti: Norris, leader di campionato, Verstappen e Piastri. Verstappen da fenomeno: pole e messaggio al Mondiale. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - F1, GP Abu Dhabi 2025: Verstappen in pole, Norris e Piastri all’inseguimento nella notte di Yas Marina

News recenti che potrebbero piacerti

Max Verstappen conquista la pole nel Gran Premio di Abu Dhabi e si prepara a una sfida decisiva per il titolo contro Lando Norris e Oscar Piastri. La gara di domani promette spettacolo e colpi di scena - facebook.com Vai su Facebook

GP Abu Dhabi, Matteo Bobbi: "Verstappen il più forte in griglia, ma il favorito è Norris. VIDEO" #SkyMotori #F1 #Formula1 #AbuDhabiGP #Verstappen #Norris Vai su X

F1 oggi in tv, GP Abu Dhabi 2025: orario gara, programma, streaming - Il circuito di Yas Marina sarà teatro quest'oggi del Gran Premio di Abu Dhabi 2025, ultimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. Scrive oasport.it

F1, GP Abu Dhabi 2025. È il giorno dell’Armageddon. Battaglia finale tra Norris, Verstappen e Piastri per il Mondiale - Il Gran Premio si correrà a Yas Marina, che tuttavia potremmo ribattezzare tranquillamente Armageddon, il luogo ... Segnala oasport.it

GP di Abu Dhabi: orario, dove vederlo (tv, streaming e differita) e la griglia di partenza. Norris, Verstappen e Piastri si giocano il Mondiale - Rispetto alle stagioni precedenti, il titolo è ancora incerto, e ad Abu Dhabi, Norris, ... Si legge su ilmessaggero.it

F1, ad Abu Dhabi si decide tutto: chi vince GP e Mondiale? Tutte le quote - F1 Abu Dhabi quote: a Yas Marina si decide il Mondiale 2025 conteso da Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri. Secondo gazzetta.it

F1 Gp Abu Dhabi, le qualifiche in diretta. Verstappen in pole davanti a Norris e Piastri. Quinto Leclerc. Antonelli 14°, disastro Hamilton: 16° - Ad Abu Dhabi Verstappen proverà fino all'ultimo a vincere il Mondiale, Lando scatta in prima fila. corriere.it scrive

F1. GP Abu Dhabi 2025: Verstappen in pole nell'ultima qualifica dell'anno! Norris e Piastri arginati - Secondo Lando Norris davanti ad Oscar Piastri che non si è migliorato nelle fasi finali delle qualifich ... Come scrive automoto.it