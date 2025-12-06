F1 GP Abu Dhabi 2025 | Verstappen in pole Norris e Piastri all’inseguimento nella notte di Yas Marina

Sport.periodicodaily.com | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ultima qualifica dell’anno non delude le aspettative: sul circuito di Yas Marina va in scena un sabato ad altissima tensione, con la lotta Mondiale più aperta che mai. A firmare la pole position del GP di Abu Dhabi 2025 è Max Verstappen, che si prende la prima casella in griglia davanti ai due principali rivali per il titolo, Lando Norris e Oscar Piastri. Domani (ore 14 italiane) l’olandese partirà quindi davanti a tutti nell’ultima e decisiva gara del Mondiale, in una corsa che assegnerà il titolo piloti tra tre contendenti: Norris, leader di campionato, Verstappen e Piastri. Verstappen da fenomeno: pole e messaggio al Mondiale. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

f1 gp abu dhabi 2025 verstappen in pole norris e piastri all8217inseguimento nella notte di yas marina

© Sport.periodicodaily.com - F1, GP Abu Dhabi 2025: Verstappen in pole, Norris e Piastri all’inseguimento nella notte di Yas Marina

News recenti che potrebbero piacerti

f1 gp abu dhabiF1 oggi in tv, GP Abu Dhabi 2025: orario gara, programma, streaming - Il circuito di Yas Marina sarà teatro quest'oggi del Gran Premio di Abu Dhabi 2025, ultimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. Scrive oasport.it

f1 gp abu dhabiF1, GP Abu Dhabi 2025. È il giorno dell’Armageddon. Battaglia finale tra Norris, Verstappen e Piastri per il Mondiale - Il Gran Premio si correrà a Yas Marina, che tuttavia potremmo ribattezzare tranquillamente Armageddon, il luogo ... Segnala oasport.it

f1 gp abu dhabiGP di Abu Dhabi: orario, dove vederlo (tv, streaming e differita) e la griglia di partenza. Norris, Verstappen e Piastri si giocano il Mondiale - Rispetto alle stagioni precedenti, il titolo è ancora incerto, e ad Abu Dhabi, Norris, ... Si legge su ilmessaggero.it

f1 gp abu dhabiF1, ad Abu Dhabi si decide tutto: chi vince GP e Mondiale? Tutte le quote - F1 Abu Dhabi quote: a Yas Marina si decide il Mondiale 2025 conteso da Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri. Secondo gazzetta.it

f1 gp abu dhabiF1 Gp Abu Dhabi, le qualifiche in diretta. Verstappen in pole davanti a Norris e Piastri. Quinto Leclerc. Antonelli 14°, disastro Hamilton: 16° - Ad Abu Dhabi Verstappen proverà fino all'ultimo a vincere il Mondiale, Lando scatta in prima fila. corriere.it scrive

f1 gp abu dhabiF1. GP Abu Dhabi 2025: Verstappen in pole nell'ultima qualifica dell'anno! Norris e Piastri arginati - Secondo Lando Norris davanti ad Oscar Piastri che non si è migliorato nelle fasi finali delle qualifich ... Come scrive automoto.it

Cerca Video su questo argomento: F1 Gp Abu Dhabi